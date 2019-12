Galopprennsport in Neuss : Neues Angebot vom Reiterverein

Neuss Der NRRV bietet die Aufgabe des Trainingsbetriebs auf der Rennbahn an und bittet um Geld.

Der Neusser Reiter- und Rennverein (NRRV) will sich noch nicht geschlagen geben. Nachdem der Beteiligungsausschuss vergangene Woche auf seine Bitte um einen neuen Pachtvertrag nicht eingegangen ist und sich in der Sache auch mit einem dazu vorgelegten Vertragsentwurf nicht auseinandersetzen wollte, wechselt der Vorsitzende Jan-Antony Vogel jetzt die Taktik. In einem auf Montag datierten Brief an den Bürgermeister rückt er von seinen Maximalforderungen ab und bietet sogar erstmals die Einstellung des Trainingsbetriebs an. Doch am Ziel hält Vogel fest: Die Fortsetzung des Sportbetriebs und einen Nutzungsvertrag, der über das Jahr 2021 hinaus weist.