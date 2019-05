Galerieausstellung in Neuss : Bilder von Lina Ehrentraut

Neuss Die Galerie „amschatzhaus“ in Holzheim zeigt eine neue Ausstellung.

In der neuen Ausstellung der Galerie „amschatzhaus“ zeigt die in Neuss geborene und aufgewachsene Wahl-Leipzigerin Lina Ehrentraut unter dem Titel „love, hate, desire.“ ein ungewöhnliches Spektrum bildnerischen Schaffens.

„Ich liebe es, zu beobachten und zu zeichnen. Ich male Menschen, denn sie sind liebevoll, kritisch und irgendwo zwischen schön und hässlich und dadurch für mich so interessant“, sagt Lina Ehrentraut, „mir geht es immer wieder um das Gefühl und die Stimmung in einer Stadt und um die Leute, die sich in ihr bewegen. Oft beschreibe ich den eigenen Kosmos um mich herum, wie ich mich fühle, auch in der Rolle der Frau.“