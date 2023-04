Handel und Gastronomie in Neuss Was passiert mit den Mietern im Galeria-Gebäude?

Während in der Galeria Kaufhof mit dem Abverkauf die Abschieds-Phase offiziell begonnen hat, werden von anderen Parteien im selben Gebäude die Weichen für die Zukunft gestellt. In den Räumen des früheren „Class Donuts“ hat Inhaber Gökhan Göktas, der auch das benachbarte Café „Vicus“ leitet, die Inneneinrichtung gerade auf den neuesten Stand gebracht. Nun werden dort Cocktails, Churros, Frozen Yogurt, Eis und Co. angeboten – ebenfalls unter dem Namen „Vicus“. In Anbetracht der angekündigten Galeria-Schließung (zum 30. Juni ist offiziell Schluss) stellt sich jedoch die Frage, wies es mit den Mietern weitergeht, die zwar nicht zum Unternehmen Galeria gehören, aber im selben Gebäude „zuhause“ sind. Die regelmäßigen Besucher des „Vicus“ können wohl aufatmen. „Es sieht so aus, als würden wir bleiben“, sagt Gökhan Göktas, der großes Interesse daran hat, den Standort zu betreiben. Vor allem wegen der Stammkundschaft, die er sich kontinuierlich aufgebaut habe, aber auch wegen der Investitionen, die er in das Objekt steckte. Wichtig ist für den Gastronom – so betonen auch umliegende Geschäfte immer wieder –, dass die riesige Galeria-Fläche mit einem cleveren Nachnutzungskonzept als Frequenzbringer erhalten bleibt. Ansonsten befürchtet Gökhan Göktas auch negative Auswirkungen auf seine Gastronomie.