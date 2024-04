GfB Neuss räumt letzte Hürden beiseite Galeria-Kaufhof-Komplex gehört nun der Stadt Neuss

Neuss · Mit dem Votum der Hauptversammlung hat die Gesellschaft für Buchdruckerei in Neuss, Besitzer der Kaufhaus-Immobilie zwischen Niederstraße und Konvent, hat der Verkauf der Liegenschaft an die Stadt die letzte Hürde genommen. So geht es weiter.

09.04.2024 , 17:43 Uhr

Die Hauptversammlung der Gesellschaft für Buchdruckerei hat endgültig den Weg für einen Verkauf der Galeria Kaufhof an die Stadt frei gemacht. Foto: Frank Kirschstein