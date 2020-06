Galeria-Kaufhof in Neuss wehrt sich gegen Schließungspläne : Kaufhof-Mitarbeiter „zwischen Weinen und Wüten“

Mitglieder des Betriebsrates der Galeria-Kaufhof Neuss nahmen Freitag an einer zentralen Kundgebung in Dortmund teil. Foto: Heike Waschelitz

Neuss Der Betriebsrat des Neusser Warenhauses Galeria Kaufhof war bei der zentralen Kundgebung in Dortmund präsent. Er will im Kampf gegen die drohende Schließung jetzt die Brauchtumsvereine um Unterstützung bitten.

Allein in Dortmunds Innenstadt sollen drei Häuser geschlossen werden, darunter auch das „Karstadt Sports“ auf dem Hansaplatz. Davor fand die Schlusskundgebung statt. Unter anderen Rednern forderte Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, einen Rettungsschirm für die Warenhauskette. In Anspielung auf die Lufthansa betonte er: „Auch Warenhäuser sind systemrelevant!“

Die meisten Kunden betreten das Kaufhaus an der Niederstrasse und tragen sich zunächst in Listen ein, die für den Erhalt plädieren. Heike Waschelitz will auch die Neusser Brauchtumsvereine, die der Kaufhof viele Jahre unterstützt hat, nun ihrerseits um Unterstützung bitten. Dabei versteht sie nicht, dass noch Ende vergangenen Jahres der Mietvertrag um acht Jahre verlängert wurde. „Und wenige Monate später soll Schluss sein?“, fragt sie und fügt hinzu: „Von den Zahlen her ist Neuss okay. Auch die zentrale Lage ist toll, mit einer Haltestelle vor der Tür.“