Kaufhof in Neuss schließt Jobvermittlung für Galeria-Beschäftigte

Neuss · Das Kaufhaus am Büchel schließt am Samstag offiziell – vielleicht aber auch schon früher. Danach sind viele Probleme zu lösen. Kreis und MIT gehen das dringlichste an und organisieren eine Jobbörse. Die ist auch für andere Bewerber offen.

14.06.2023, 16:38 Uhr

Samstag gehen in der Galeria Kaufhof die Lichter aus, vielleicht aber auch schon früher. Danach sind andere Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, was aus der Belegschaft wird. Foto: Simon Janßen

Von Christoph Kleinau

Nach zehn Wochen Ausverkauf geht das Licht in der Galeria Kaufhof möglicherweise schneller aus als gedacht. Samstag (17. Juni) sollte der letzte Verkaufstag sein. Weil aber das Sortiment schon so weit geschrumpft ist, dass am Mittwoch zu seiner Präsentation einige Quadratmeter im Erdgeschoss reichten, ist völlig offen, ob die Galeria Samstag noch öffnet. „Das entscheidet sich Tag für Tag“, sagt Rebecca Groppe, Betriebsratssprecherin und letzte im Haus verbliebene Verwaltungsmitarbeiterin.