Heike Waschelitz gibt den Kampf auf Kaufhof-Betriebsratsvorsitzende hat den Job gewechselt

1985 sollte in der Galeria alles seinen Anfang nehmen. Nach einem etwas holprigen Start (so sagt sie selber) bei den Haushaltswaren wechselte sie in die Badezimmer-Abteilung. Nach der Lehre durfte sie sich dann um Schreibwaren kümmern. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs die Galeria Kostenpflichtiger Inhalt Kaufhof der Meerbuscherin immer mehr ans Herz. So sehr, dass sie auch in der bis zu diesem Zeitpunkt schwierigsten Phase an Bord blieb und kämpfte: Im Zuge des Insolvenzverfahrens 2020 war das Aus der Galeria in Neuss nämlich bereits besiegelt, das Haus an der Niederstraße stand auf der finalen Schließungsliste. Lediglich durch große Zugeständnisse des Vermieters, der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB), konnte das Aus im letzten Moment abgewendet werden. Diese negative Achterbahnfahrt sollte in den vergangenen Monaten aber noch mal getoppt werden. Im Zuge des erneuten Insolvenzverfahrens (auch gerne mal „Restrukturierung des Warenhauses“ genannt) stehen erneut Häuser vor der Schließung. Welche es von den insgesamt 131 Filialen genau sind? Darüber herrscht nach wie vor Unklarheit. Die Sorgen bei der Neusser Belegschaft hatten zuletzt noch einmal zugenommen, als die GfB deutlich machte, von der Galeria kein Zukunftskonzept für das Traditionshaus vorgelegt bekommen zu haben. Die letzten Verhandlungen hätten im Dezember vergangenen Jahres stattgefunden. Aktuell spreche wenig dafür, dass Galeria in Neuss erhalten bleibt.