Galeria Karstadt Kaufhof in Neuss Zitterpartie um das Kaufhaus an der Niederstraße geht weiter

Die Süddeutsche Zeitung will aus Unternehmenskreisen nun erfahren haben, welche Standorte die erneute Insolvenz überleben werden und welche nicht. Für Neuss gibt es in diesem Zusammenhang eine gute und eine schlechte Nachricht: So taucht das Haus an der Niederstraße zwar nicht auf der Liste der Standorte auf, die vor dem Aus stehen (anders als zum Beispiel Münster, Nürnberg oder Paderborn), wird aber eben auch nicht bei den Filialen aufgelistet, die definitiv erhalten bleiben.