Familienunternehmen aus Neuss : Ehemalige Galeria-Mitarbeiter danken neuem Chef Michael Cames

Neuss Das Warenlager von Galeria Karstadt Kaufhohf in Neuss wurde geschlossen. Vier der ehemaligen Mitarbeiter wurden vom Cames Großhandel übernommen.

Das Unternehmen Peter Cames in Neuss hat vier Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof übernommen. Im Oktober fingen Irina Lorenz, Ursula Ritzka und Maria Cristina de la Torre Marin in der Tabakwaren-Kommissionierung des Lebensmittel-Zustellgroßhandels an, Manfred Knipprath begann im Bereich des Warennachschubs. Zuvor haben alle vier in Neuss im Warenlager von Galeria Kaufhof gearbeitet. „Mit der Insolvenz wurde unser Lager geschlossen“, sagt Irina Lorenz. Zur Unterstützung der von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeiter informierte das Arbeitsamt im Galeria-Lager über freie Stellen in ähnlichen Bereichen – darunter diejenigen beim Cames Großhandel.