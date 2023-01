Betriebsratsvorsitzende von Galeria Neuss „Im Moment bin ich stinksauer“

Interview | Neuss · Seit 37 Jahren arbeitet Heike Waschelitz bei der Galeria in Neuss. So herausfordernd wie aktuell war es noch nie. Die Betriebsratsvorsitzende hofft, dass Galeria in Neuss Bestand haben wird.

13.01.2023, 10:58 Uhr

Heike Waschelitz ist Betriebsratsvorsitzende der Galeria in Neuss. Vor allem die Kommunikation der Unternehmensführung kritisiert die 54-Jährige. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Simon Janßen