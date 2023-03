Galeria-Kaufhof in Neuss Napp-Saarbourg: Früheres Aus wäre fast besser gewesen

Das „Sterben auf Raten“, wie es Christoph Napp-Saarbourg formuliert, hat ein Ende. Das endgültige Aus für die Galeria Kaufhof sei zwar schlimm für die betroffenen Mitarbeiter, gibt der Vorsitzende der Zukunftsinitiative Innenstadt (ZIN) zu. Doch davon einmal abgesehen, wäre es aus seiner Sicht – weil es am Ende auf dassselbe Ergebnis hinausläuft – sogar besser gewesen, die Schließung wäre schon im Sommer 2020 erfolgt, als das Kaufhaus an der Niederstraße schon totgesagt schien und der endgültige Ausverkauf am Ende knapp abgewendet werden konnte.