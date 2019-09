Talk mit Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank : Gäste aus dem Rhein-Kreis stürmen Ständehaus-Treff

Neuss/Düsseldorf Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, wollten 550 Gäste hören. Jeder zehnte Besucher kam aus dem Linksrheinischen.

Es hat Tradition. Immer wenn 550 geladene Gäste zum Ständehaus-Treff ins Foyer des Museums K21 nach Düsseldorf eilen, dann hat zumindest jeder zehnte Besucher Neuss-Bezug. So war es auch beim jüngsten Talk zu dem RP-Chefredakteur Michael Bröcker mit Christian Sewing den Chef der Deutschen Bank eingeladen hatte. „Das war informativ und kurzweilig“, urteilte Michael Thomas. Der Vorsitzende im deutsch-niederländischen Rotary-Ausschuss aus Neuss zählte mit Frau Monique ebenso zu den linksrheinischen Gästen wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisdirektor Dirk Brügge oder die Unternehmer-Familie Zülow und Axel Hebmüller. Gleich zwei IHK-Hauptgeschäftsführer, die in Kaarst wohnen, liefen sich im Ständehaus am kaiserteich über den Weg: Jürgen Steinmetz (Mittlerer Niederrhein, Krefeld) und Stefan Dietzfelbinger (Niederrhein, Duisburg) kennen sich als Kaarster Bürger und als IHK-Manager. Auch Finanzexperten aus Neuss hörten dem Deutschen Bank-CEO zu: Sparkassen-Vorstand Volker Gärtner war ebenso gekommen wie Volksbank-Aufsichtsrätin Christiane Hoerdemann-Napp und Vorstand Klaus Reh. Der Neusser Architekt Eckehard Wienstroer traf mit Eva-Maria Illigen-Günther und Heinrich Labbert die Geschäftsführer der SWD Düsseldorf, mit der er ein städtebaulichen Wettbewerb in Unterbilk gewonnen hat..