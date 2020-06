Aktionstag in Neuss : Den chronischen Schmerz überwinden

Nordstadt Die Schmerzen waren kaum auszuhalten Die 73 Jahre alte Gabriele Böckhaus wurde schließlich von ihrem Hausarzt an die Schmerzmedizin im „Etienne“ überwiesen. Am Dienstag ist der „Aktionstag gegen den Schmerz“.

Das Angebot Der Neusser Mediziner Werner Moser beteiligt sich am 2. Juni an der Hotline der Deutschen Schmerzgesellschaft. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 1818120 steht er am Dienstag zwischen 9 und 18 Uhr mit weiteren Schmerzexperten aus ganz Deutschland für Fragen zur Verfügung.

Der Anlass Jährlich findet am ersten Dienstag im Juni der „Aktionstag gegen den Schmerz“ statt, zu dem die „Deutsche Schmerzgesellschaft“ in diesem Jahr zum neunten Mal aufruft.

Der leitende Arzt Werner Moser stellte zusammen mit seiner neuen Patientin einen Plan für drei Wochen in der Klinik am Hasenberg auf: Physiotherapie, Kunsttherapie, Psychotherapie und medizinische Schmerzbehandlung standen auf dem Programm. „Ich war den ganzen Tag gut beschäftigt und habe mich mal nur um mich gekümmert“, sagt Gabriele Böckhaus. Außerdem hat sie Eigenübungen und den Umgang mit verschiedenen Hilfsmitteln für zu Hause gelernt.

Viele der Therapien fanden sowohl in Gruppen als auch einzeln statt. In den psychotherapeutischen Gesprächen ging es um den Umgang mit Stress und belastenden Situationen im Alltag. „Stress kann Schmerzen immens verstärken. Unser Team arbeitet daher ganzheitlich mit den Patienten – körperlich-medizinisch, aber auch sozial und verhaltenstherapeutisch“, sagt der behandelnde Arzt Moser. Und er ergänzt: „Wir schauen uns gemeinsam an, was die Betroffenen zu Hause verändern sollten. Wichtig ist, dass wir gut umsetzbare Ziele setzen.“