Konzert im Münster Neuss : Faurés Requiem in einer wunderbaren Aufführung

Neuss Der Münsterchor, das Neusser Kammerorchester und Solisten gestalteten unter der Leitung von Joachim Neugart das Konzert.

Sehr viele Neusser füllten die Quirinusbasilika, um an einem besonderen Konzert teilzunehmen. Münsterkantor Joachim Neugart hatte im Rahmen seiner „Münsterkonzerte“ speziell für den Gedenktag an die Toten der Weltkriege das „Requiem“ des französischen Komponisten Gabriel Fauré (1845 – 1924) ausgewählt. Gewissermaßen zur Einstimmung intonierten die Männerschola und die Damenschola des Münsterchores die gregorianischen Choräle „Requiem aeternam“ und „Lux aeterna“.

Der greise Simeon drückt kurz vor seinem Tod in diesem Lobgesang aus, was auch Faurés Grundgedanke ist: „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden scheiden.“ Peter Höngesberg, Kantor in der Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte, leitete dann an der großen Münsterorgel mit dem „Marche funèbre“ von Louis Vierne unmittelbar zum Requiem über.