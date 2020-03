Christuskirche in Neuss : Auch in Stadtmitte kann nun am Gabenzaun gespendet werden

Auch in Stadtmitte kann nun am Gabenzaun gespendet werden

Seit Freitag steht er Zaun an der Christuskirche in Neuss-Stadtmitte. Foto: Vanessa Billen

Neuss Seit Freitagnachmittag gibt es nun auch an der Christuskirche, Breitestraße 121, einen Zaun, an dem Menschen Tüten voller Lebensmittel und Hygieneartikel als Spende anbringen können.

Das Ganze wird wasserdicht verpackt und beschriftet. „Diejenigen, bei denen das Geld knapp ist, können sich ganz unkompliziert einen Beutel mitnehmen“, erklärt Vanessa Billen. Zusammen mit Judith Krey hat sie das Projekt umgesetzt. Vorbild ist der Gabenzaun, der seit Anfang der Woche in Neuss-Norf an der St- Andreas Kirche steht. „Wir haben uns daran orientiert“, erklärt Billen. So werden auch in der Stadtmitte die Tüten nach 18 Uhr abgehangen und am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder angebracht. Gesponsert wurde der Zaun von der Firma Kampmann.