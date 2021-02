SV Uedesheim : Neusser Fußballer laufen bis nach Barcelona

Jeder in diesem Monat absolvierte Laufkilometer wird addiert. Auf diese Weise wollen die Kicker der Ersten Mannschaft in 28 Tagen virtuell die Strecke bis nach Spanien schaffen

Wann und sogar ob es im Amateurfußball überhaupt weitergeht, ist auch nach mehr als drei Monaten im Lockdown immer noch ungewiss. Da fällt die Motivation schwer. Um die auch während der Corona-Krise auf dem Plan stehenden Trainingseinheiten etwas interessanter zu machen, stellt sich die Bezirksliga-Truppe des SV Uedesheim im Februar einer ganz besonderen Herausforderung: Jeder in diesem Monat absolvierte Laufkilometer wird addiert. Auf diese Weise wollen die Kicker der Ersten Mannschaft in 28 Tagen die Strecke bis nach Barcelona schaffen – genauer gesagt bis zum Camp Nou, dem Stadion des FC Barcelona. Coach Dalibor Dobras hat die Tour exakt vermessen, kommt auf 1330 Kilometer. Jeder seiner Schützlinge trägt mit seiner individuellen Leistung zum Gesamtergebnis bei, alles wird zentral per App getrackt. Bis Ende des Monats gibt der Verein auf seiner Webseite regelmäßig ein Update zum Kilometerstand. -sit