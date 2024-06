Start der Europameisterschaft mit Public Viewing am Freithof 5:1! Neuss im Fußballfieber

Schwarz, rot und gold – in diesen Farben erstrahlte die Neusser Innenstadt am Freitag. Egal ob in Form von Fahnen an den Autos und Bussen, als Schminke in den Gesichtern der Fußballfans oder als süße Verzierung in den Neusser Schaufenster: Zum Start der Fußball-Europameisterschaft der Männer zeigte sich die Quirinusstadt an allen Ecken in den Nationalfarben.