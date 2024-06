Deutschland gegen Ungarn Torjubel in Neuss – so lief das Public Viewing

Während die Schlangen an den Ausschänken noch lang waren, richteten die meisten Besucher ihre Blicke zum Anpfiff voller Vorfreude und Zuversicht auf die große Leinwand. Keiner von ihnen wollte die ersten Minuten des in Stuttgart stattfindenden Spiels verpassen – war das erste Tor am vergangenen Freitag schließlich schon in der zehnten Minute gefallen. Und auch am Mittwoch mussten sie nicht lange warten. Nach rund 20 Minuten erzielte Jamal Musiala für Deutschland das eins zu null und in Neuss war kein Halten mehr: Konfetti in den Farben schwarz, rot und gold regnete über den Freithof während Fahnen geschwenkt und „Major Tom“ lauthals angestimmt wurde. Es herrschte Einigkeit: So kann es weitergehen.