Fußball-EM 2024 - Deutschland gegen Ungarn Achtelfinale! Neuss jubelt beim Public Viewing

Ausgestattet mit Cowboyhüten und Hasenohren in Schwarz-Rot-Gold, Fan-Schals und großer Zuversicht – so erschienen zahlreiche Neusser und Neusserinen zum Public-Viewing des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn auf dem Freithof. Nach dem erfolgreichen Eröffnungsspiel gegen Schottland am vergangenen Freitag war die Stimmung ausgelassen. Die Neusser zeigten sich siegessicher. Für Kerstin war klar: Deutschland wird Europameister. Bereits anderthalb Stunden vor dem Anpfiff um 18 Uhr war sie bereits auf dem Freithof, um sich einen der beliebten Plätze an den aufgestellten Biertischen zu ergattern.