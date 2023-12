Katholisch in Neuss: Gemeinden vor Veränderungen Eine Neusser Pfarre für 63.000 Katholiken

Hohe Austrittszahlen, latenter Priestermangel, schwindende Finanzkraft, Glaubenskrise, demografischer Faktor – die Rahmenbedingungen diktieren der katholischen Kirche, neue Strukturen zu schaffen, die es erlauben, knappe Ressourcen so effektiv und effizient einzusetzen, dass maximaler Erfolg möglich wird. Im Klartext: raus aus der Kleinteiligkeit, rein in große Einheiten mit klaren Zuständigkeiten und schlanker Hierarchie. Am Ende steht in Neuss die mit 63.000 Katholiken größte Pfarre des Erzbistums Köln, die mit mehreren hundert Mitarbeitern einen zweistelligen Jahresetat bewegt und 21 Kindertagesstätten unterhält.