Evangelische Kirche in Neuss Namenswettbewerb: Wie soll neue Gemeinde heißen?

Die evangelische Christuskirchen- und die Reformationskirchengemeinde sind dabei, ihre Fusion vorzubereiten. Kostenpflichtiger Inhalt Die soll zum 1. Januar 2025 vollzogen werden. Damit das klappt muss vorrangig, wie Pfarrer Jörg Zimmermann betont, die Frage nach dem Namen der Gemeinde beantwortet werden. „Das ist keine ganz einfache Frage, wie wir schnell gemerkt haben“, berichtet Zimmermann aus den Presbyterien, die sich auf einen Punkt schon geeinigt haben: Weder Christuskirchen- noch Reformationskirchengemeinde soll die Großgemeinde heißen. Das soll dokumentieren, dass tatsächlich etwas Neues entsteht. Weil die Presbyterien diese Frage von Anfang an nicht alleine entscheiden wollten, starten sie jetzt einen Namenswettbewerb: „Wir werden eins! – Aber wie sollen wir uns nennen?“ Wer dazu einen Vorschlag machen kann, kann diesen in die Zettelbox einwerfen, die in den Gemeindezentren stehen, oder per Mail an WirSuchenEinenGemeindenamen@gmail.com schicken. Einsendeschluss ist der 6. Januar.