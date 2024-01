Sebastianus-Bruderschaft Neuss-Furth Band aus dem Kaiserwinkel kommt zur Further Wintergaudi

1200 Besucher können insgesamt im großen Benediktiner Festzelt auf dem Further Kirmesplatz mit dabei sein. Bands wie die „Jungen Zillertaler“ oder die „Troglauer“ waren in der Vergangenheit bereits in Neuss, diesmal kommt zum zweiten Mal die Band „Brandig“ aus dem Kaiserwinkel an den Rhein. „Wir freuen uns wieder auf großartige Stimmung – so wie schon im vergangenen Jahr“, erinnert sich Bandleader Martin Wilhelm. Bei ihm und seinen fünf Kollegen auf der Bühne kommt nichts aus der Konserve, die Formation spielt zu 100 Prozent live. „Die Band hat schon im vergangenen Jahr für Top-Stimmung gesorgt“, berichtet Jochen Hennen von der gastgebenden St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. „Wir freuen uns auf den erneuten Auftritt hier bei uns auf der Furth.“ Vor und nach dem Auftritt der Band wird Radio-DJ Marc Pesch für Stimmung sorgen, sodass ab 19.30 Uhr im Festzelt durchweg getanzt und gefeiert werden kann.