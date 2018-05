Neuss: Further Schützen eröffnen Saison bei bestem Wetter

Neuss

Nordstadt (NGZ) Anne Golasch (links), Frau des Schützenkönigs Christoph Golasch, strahlte bei der Königsparade auf der Furth. Kein Wunder, findet die Parade doch zu Ehren des Königspaares statt und bildet den Höhepunkt des Further Schützenfestes. Doch es gab noch weitere Momente, an die sich alle Beteiligten sicher noch lange erinnern werden. Am Freitagnachmittag etwa wurde der große Kirmesplatz mit rund 90 Schaustellern und Fahrgeschäften eröffnet, bevor die erste Party des Jahres im Festzelt startete. Schön auch, dass die Tradition von den kleinsten Schützenfreunden aus der Kita gelebt wird, die in selbstgebastelten Uniformen ihren eigenen kleinen Schützenumzug wagten.