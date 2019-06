Reformationskirche Neuss : Fünftklässler erkunden die Orgel

Neuss Die Klasse 5a des Marie-Curie-Gymnasium ließ sich die Orgel in der Reformationskirche erklären.

Instrumentenkunde ist ein fester Bestandteil des Kernlehrplans „Musik“ der Jahrgangsstufe 5. Insbesondere das Instrument Orgel fasziniert die Schüler. Genau aus diesem Grunde kooperiert das Marie-Curie-Gymnasium mit der Kantorin der Evangelischen Reformationskirchengemeinde, Katja Ulges-Stein. So haben wiederholt Schülergruppen die Orgel in der Reformationskirche besichtigt. Kantorin Ulges-Stein verstand es dabei, die jungen Interessierten mit einem Orgelmodell, Klangbeispielen und durch eigenes Ausprobieren für die Orgel zu begeistern.

Auch die Stiftung „KönigsKinder“ möchte das Kulturerbe Orgel lebendig machen und jungen Menschen einen spielerischen Zugang zu diesem beeindruckenden Instrument vermitteln. Denn die Orgel ist das größte und vermutlich auch vielseitigste Musikinstrument, verfügt über einen enormen Klangreichtum und begeistert in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen. Schon Wolfgang Amadeus Mozart hat die Orgel als „König der Instrumente“ bezeichnet – was wohl entscheidend war für die Namensgebung des Projektes.

Nun hatte die Klasse 5a des MCG mit Musiklehrer Mario Stein die Möglichkeit, die Orgel der Reformationskirche zu besuchen. In kleinen Workshops wurde das Instrument erläutert, und die Schüler porträtierten die Orgel in Ton und Bild. Die Daten der Orgel, inklusive des aufgezeichneten Musikstücks, werden in die Datenbank der Deutschen Orgelstraße hochgeladen. So können sich privat und beruflich Interessierte aus aller Welt über die eingetragenen Orgeln informieren.