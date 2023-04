Neusser Schützen auf dem Jakobsweg In 127 Tagesmärschen zum Apostelgrab

Den gesamten Weg hatte sich die Truppe in 127 Tagesetappen eingeteilt. Die verteilten sie auf die Fastenzeit der vergangenen zehn Jahre, in denen sich die Musiker immer eine kleine – ebenso spirituelle wie kameradschaftlich geprägte – Auszeit gönnten. Nach der 18 Kilometer langen ersten Etappe von Neuss nach Zons kehrte die Truppe dabei über Nacht nach Hause zurück, sagt Ihben, und auch andere Abschnitte auf dem Rheinischen Jakobsweg wurden nach einer morgendlichen Anreise ab Neuss in Angriff genommen. Doch als über diesen Weg, der sich in Neuss mit einem anderen „Zubringer“ zum eigentlichen Camino kreuzt, Koblenz erreicht war und es in die Eifel ging, war damit Schluss.