Neuss : Fünf Millionen für neuen "Waschpalast"

Bislang steht nur der linke, niedrige Gebäudeteil der Autowaschstraße. Der Anbau mit nicht zuletzt 26 Indoor-Staubsaugerplätzen soll im Spätherbst fertig sein. Foto: " Clean-Car"

Neuss Die Betreiber von Waschstraßen rüsten auf. Jüngster Fall: "Clean-Car" investiert fünf Millionen Euro, opfert aber eine der letzten freien Tankstellen in Neuss. Das Vorhaben liegt im Trend der Kundenwünsche, sagt der Berufsverband BTG.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die Firma Niagara hat sie schon, deswegen zieht "Clean-Car" jetzt nach: Bis zum Spätherbst investiert das Unternehmen in seine Waschstraße an der Düsseldorfer Straße rund fünf Millionen Euro, um unter anderem 26 "Indoor-Staubsaugerplätze" zu schaffen. Dorthin geht momentan der Trend, versichert Jochen Jäckel, Bundesvorsitzender des Verbandes "Tankstellen und gewerbliche Autowäsche" (BTG). Und der Kundenwunsch gebe die Spielregeln im Markt vor. Also rüsten die Waschanlagen-Betreiber auf und nach.

Um in Sachen Autopflege auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bleiben zu können, opfert "Clean-Car" sogar seine Tankstelle auf dem Betriebsgelände. Sie schließt am Sonntag endgültig; am Montag soll schon der Abriss beginnen. Ein Tankstellen-Neubau scheitere nicht etwa an behördlichen Auflagen, sagt Peter Fischer, Pressesprecher der Stadt, die die Baugenehmigung erteilt hat. Der Aufgabe der Tankstelle läge ganz offensichtlich eine unternehmerische Entscheidung zugrunde.

Info Unternehmen startete 1986 in Neuss Unternehmen "Clean-Car" startete 1986. Erster Standort der in Düsseldorf ansässigen AG war Neuss. Insgesamt betreibt die Firma heute 26 Anlagen in Deutschland und drei in Österreich. Sprecher Vorstandsvorsitzender der AG ist Holger Dörner. Jahresumsatz 120 Millionen Euro insgesamt Mitarbeiter Mehr als 400, davon 15 in der Niederlassung Neuss.



zurück

weiter

Aus Sicht der Autofahrer bedeutet die Entscheidung, dass Neuss eine seiner letzten freien - also markenunabhängigen - Tankstellen verliert. "Zuletzt war diese Tankstelle abends sogar sieben Cent billiger bei Super und Super E 10 als die SB-Tankstelle bei Real an der Bataverstraße", beobachtete zum Beispiel Harald Hau, der "Clean-Car" bei seinen Preisvergleichen nicht mehr mit einbeziehen kann - und muss.

Der Platz der Tankstelle ist allerdings auch schon längst überplant, erklärt "Clean-Car"-Sprecherin Barbara Taubitz. Dort entstehen fünf "Do-it-yourself"-Boxen, wo Autofahrer ihr geliebtes Wohlstandsblech, das ja nicht mehr vor der eigenen Haustür gewaschen werden darf, pflegen und polieren können. "Diese SB-Wäsche erlebet gerade eine Renaissance", sagt Jäckel, selbst Betreiber des "Waschpark Rheinland" mit Standorten in Hilden und Langenfeld. Er beobachtet dabei sogar richtige "Waschstraßen-Karrieren": Junge Autofahrer mit kleinem Portal würden die Portalanlagen, also die Waschplätze für einzelne Autos an den Tankstellen, bevorzugen, Rentner die SB-Plätze. Und Berufstätige würden die Waschstraßen benutzen, die mitunter mit Expressanlagen (mit Waschrobotern) und 40 bis 45 Meter Kettenlänge ausgerüstet sind, auf denen Autos durch die Anlage rollen. "Echte Waschpaläste", sagt Jäckel.

Dazu möchte "Clean-Car", nach Jäckels Kenntnis "einer der großen Player im Markt", seine 1986 in Neuss aufgebaute Niederlassung auch machen. Die bestehende Anlage wird dazu für die Umbauphase am Samstag, 30. Juni, geschlossen. Danach soll die Anlage neben der Indoor-Staubsaugerhalle und den SB-Waschplätzen auch über 14 Staubsaugerplätze unter freiem Himmel, Mattenreinigungs-Automaten und eine selbstentwickelte Waschstraßentechnik verfügen. Ein neues Transportsystem sorgt dafür, dass sogar tiefergelegte Autos durch die Waschstraße fahren können. Investiert wird aber auch in neue Umweltstandards wie Photovoltaik oder Wasser-Rückgewinnung.

(-nau)