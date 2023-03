Landesgartenschau in Neuss Laga-Konzept mit Fünf Hainen und fünf Zielen

Vorhang auf, so wird sie werden: Wer mit Franz Reschke einen virtuellen Rundflug über seine Pläne für die Landesgartenschau unternimmt, der „segelt“ – im Uhrzeigersinn — vom Spielhain an der Ecke Hammer Landstraße/Langemarckstraße über Garten-, Aktions-, Sport- und Festhain. Fünf definierte Zonen, denen eindeutige Nutzungen zugewiesen werden – die das Berliner Planungsbüro oft aus dem ableitet, was war oder ist. Und auch wenn in der Detailplanung am Siegerentwurf noch etwas herumgezupft werden wird, ist Bürgermeister Reiner Breuer überzeugt, dass der Plan steht und tragfähig ist.