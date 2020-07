Zahlen und Angebote im Überblick : Fünf Fakten zur Polizei im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Bei welchen Unfällen muss ich den Notruf wählen? Kann ich auch online eine Strafanzeige erstatten? Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

2. Kontakt Neben der Notruf-Nummer (110) und der allgemeinen Rufnummer (02131 3000) kann die Polizei im Rhein-Kreis Neuss auch per E-Mail kontaktiert werden. Die Anliegen, die per Mail an poststelle.neuss@polizei.nrw.de gehen, werden an die zuständige Stelle weitergeleitet. Für Sprach- und Hörgeschädigte besteht zudem die Möglichkeit, sich per Fax über die Notrufnummer 110 an die Polizei zu wenden.