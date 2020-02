Fünf Fakten zur Flüchtlingssituation in Neuss : Im Vorjahr nur 30 Flüchtlinge zugewiesen

Neuss 1 Zuweisungen In Neuss bleiben die Zuweisungen und Belegungszahlen in städtischen Wohnheimen konstant auf moderatem Niveau. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 48 Asylbewerber nach Neuss, 30 Migranten wurden dauerhaft zugewiesen.

3. Unterbringung Von den 394 Plätzen, die in den fünf städtischen Übergangswohnungen zur Verfügung stehen, sind derzeit noch 154 verfügbar. Allerdings werden diese Quartiere nur immer zu 75 Prozent belegt, um etwas Privatsphäre zu gewährleisten. Die Stadt versucht vorrangig, Flüchtlinge mit Bleiberecht in angemietete Wohnungen einzuqartieren. 393 Plätze in 96 Wohnungen sind derzeit belegt, zwei Wohnungen waren zuletzt noch frei. 181 Personen konnten in Privatwohnungen vermittelt werden.