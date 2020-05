Kontaktbeamter im Rhein-Kreis Neuss : Polizist und Mittler

Seit 2017 ist Kriminalhauptkommissar Stephan Engel der Kontaktbeamte der Polizei im Rhein-Kreis Neuss für muslimische Institutionen. Foto: Polizei im Rhein-Kreis

Neuss Kriminalhauptkommissar Stephan Engel ist Kontaktbeamter der Polizei im Rhein-Kreis Neuss für muslimische Institutionen. Ein wichtiger Punkt ist, Vertrauen aufzubauen. Fünf Fakten zu seinen Aufgaben.

1.Ansatz In einer Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen und Religionen aufeinandertreffen, ist eine Institution wie die Polizei an einem Austausch im Sinne eines verständnis- und vertrauensvollen Miteinanders interessiert.

2. Historie Seit 2004 verfügt jede Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen über einen Kontaktbeamten für muslimische Institutionen.

3. Aufgabe In ihrer besonderen Funktion pflegen diese Beamten Kontakte nach außen – zu islamischen Institutionen und Einrichtungen ebenso wie zum Integrationsausschuss oder der Kommunalverwaltung. In der eigenen Behörde wirken sie als Multiplikator, wenn es darum geht, Wissen über den Islam aber auch über die Hintergründe von islamistischem Extremismus an die Kollegen weiterzugeben.

4. Prävention Kontaktbeamte sind auch in örtliche Präventionsprojekte sowie in Gremien und Netzwerke eingebunden, die sich für ein friedliches Miteinander der unterschiedlichen Glaubensrichtungen und gegen Extremismus einsetzen. Ein solches Projekt trägt den Titel „Wegweiser – gegen gewaltbereiten Salafismus“. Es soll mögliche Radikalisierungsprozesse bei Jugendlichen und jungen Heranwachsenden bereits in ihren Anfängen verhindern. Wesentliches Element des Programms ist die Vernetzung lokaler Akteure, um Betroffenen möglichst passgenaue Hilfe anzubieten. Die Wegweiser-Mitarbeiter beraten vor Ort und online. Außerdem stehen sie für Vorträge, Informationsveranstaltungen sowie für Forenarbeit im Internet zur Verfügung.

5.Kontakt Stephan Engel ist bei der Polizei telefonisch unter 02131 30025513 oder per Mail an stephan.engel@polizei.nrw.de erreichbar. Weitere Informationen zu seinem Arbeitsspektrum gibt es auch auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis unter rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/medien/stephan-engel

(-nau)