Fünf Fakten zu „Igll“ in Neuss : Verein mit 150 Mitgliedern

Neuss Igll setzt sich für den stetigen Ausbau von Inklusion ein. Ein Überblick über Gründung, Spenden und Unterstützung auf einem langen Weg.

3. Unterstützung Im Sommer 2002 öffnete Igll ein Beratungsbüro mit Geschäftsstelle an der Sternstraße. Es ist Anlauf- und Informationsstelle. Dort und auch telefonisch sowie per Mail werden aktive Hilfen für den inklusiven Weg gegeben – egal, ob in Kindergarten und Schule, in der Berufswelt oder in der Freizeit. Außerdem fördert der Verein den Erfahrungsaustausch von Betroffenen untereinander sowie das gemeinsame Spielen, Lernen und Aufwachsen von gleichaltrigen Kindern mit und ohne Beeinträchtigung. Jeder soll von jedem lernen.