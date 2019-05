Neuanfang in Reuschenberg : Frühlingsfest: Schützen zahlen drauf

Reuschenberg Guildo Horn und seine Band „Die orthopädischen Strümpfe“, aber auch das Landespolizeiorchester waren nicht die Publikumsmagneten, auf die das Komitee des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins gehofft hatte.

Wolfgang Strahl, der Mitte Januar für den zurückgetretenen Hardi Nottinger zum Präsidenten gewählt worden war, hatte die Informationsveranstaltung im Pastor-Bouwman-Haus aber nicht nur deshalb angesetzt. Er wollte vielmehr die Beweggründe darlegen, warum er aus der „Reserve“ zurück ins Komitee gekommen war, und vor allem die neue Vereinsstruktur vorstellen. Mit ihr sollen die Mitwirkungsmöglichkeiten vergrößert aber auch die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt werden. Strahl stellte deshalb in Anwesenheit von 121 Aktiven das „Wir“ in den Vordergrund. „Das Wir ist in den vergangenen Jahren etwas zu kurz gekommen“, merkte er an. „Das soll sich nun ändern.“ Mit der Strukturreform wurde aus dem Komitee alter Form ein Vorstand.