Tipps für den Rhein-Kreis Neuss Gute Laune mit dem Frühlings-ABC

N wie Natur und Kunst

Die schönste Zeit für große Kunst-Gefühle ist jetzt! Im Clemens-Sels-Museum in Neuss werden derzeit 60 Arbeiten von Jürgen Paatz ausgestellt. Eine Einzelaustellung ist der Strabergerin Ulrike Bewersdorf in der Glasgalerie des Kulturhauses in Dormagen gewidmet.