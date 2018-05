Neuss: Fröhlicher Abschied im Theater

Neuss Der Trägerverein des RLT verabschiedete mit einer Vorstellung und anschließender Feier die Intendantin des Theaters, Bettina Jahnke. Dazu hatten sich auch viele Neusser eingefunden - Theaterbesucher ebenso wie Politiker.

Ganz ohne Rührung ging es natürlich auch nicht ab, denn was Jahnke, die ab der kommenden Spielzeit das Hans-Otto-Theater führt, nach Potsdam mitnimmt, hatte auch viel mit Gefühl zu tun. Jahnke zumindest kämpfte für einen kurzen Moment mit sich, fast drohte ihre Stimme zu versagen, als sie sich für die vielen netten (aber kurzen!) Reden und für die Neusser Zeit überhaupt bedankte. Was ja auch ein schönes Zeichen dafür ist, dass sie zwar weiterzieht und einen neuen Schritt nach oben auf der Karriereleiter macht, aber eben nicht ohne Wehmut an alles, was sie dafür zurücklassen muss. Denn in Neuss, so bekannte sie, habe sie auch so etwas wie Heimat gefunden.