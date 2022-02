Rätselhaftes Neuss : Die Heuschrecke im Mantelsaum des Frings-Denkmals

Ein Detail des Frings-Denkmals zog Hamzi Ismail nach Neuss. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Der WDR-Moderator von „Hamzi `ne Frage“ war wieder in Neuss unterwegs. Dieses Mal wollte er wissen, warum im Mantelsaum des Kardinal-Frings-Denkmals eine Heuschrecke sitzt.

Von Christoph Kleinau

Rätselhaftes Neuss: Für den Fernsehmoderator Hamzi Ismail bleibt die Stadt eine wahre Fundgrube für Merk- und Denkwürdiges. Nachdem er mit der Kamera unter dem Motto „Hamzi `ne Frage?“ schon der Geschichte des Meererhof nachgespürt, den Namen der Haltestelle „Am Kaiser“ ergründet und die mit dem Umbau des Autobahndreiecks Neuss-Hafen verschwundene „Neusser Trompete“ gesucht hat, gab ihm jetzt das Kardinal-Frings-Denkmal am Quirinusmünster Anlass zum Nachdenken. Warum, so fragte er sich, sitzt in einer Mantelfalte des Kölner Erzbischofs und Neusser Ehrenbürgers eine Heuschrecke?

Stadtführer Rolf Lüpertz kennt diese Abbildung, auch wenn sie, wie er weiß, weitgehend unbeachtet bleibt. Vor die Kamera wollte er aber nicht, denn sein Wissen beschränkt sich auf die kurze Erklärung des Naturhistorischen Museums Wien, die Friedhelm Ruf in seiner 2015 erschienen Frings-Biografie veröffentlicht hat: „Sie ist in der christlichen Tiersymbolik ein Sinnbild der Seele, da sie sich vier Mal häutet und von der Last des Irdischen befreit.“

Was macht eine Heuschrecke im Mantel des Kardinal Frings? Foto: Melanie Zanin (MZ)

Wie viel in dieses Tiersymbol zu interpretieren ist, erlebte das WDR-Team am Montag beim Dreh. Andreas Süß, Oberpfarrer an St. Quirin, wertete die Heuschrecke positiv, weil sie als eine der zehn biblischen Plagen den Weg frei machte für die Befreiung des Volkes Israel aus ägyptischer Knechtschaft.