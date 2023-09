Polizei-Einsatz in Neuss-Norf Spaziergänger entdeckt Leichenteile auf Friedhof

Norf · Der alte Friedhof in Norf ist bei den Menschen im Ort beliebter als der neue am Ortsrand – als Ort für Beerdigungen ebenso wie auch für Spaziergänge. Dabei machten Passanten am Sonntag einen schockierenden Fund.

04.09.2023, 13:56 Uhr

Der Friedhof Norf – hier eine ältere Aufnahme der Anlage – wurde am Sonntag Ort eines ungewöhnlichen Polizeieinsatzes. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Von Christoph Kleinau

Auf dem alten Friedhof in Norf herrschte am Sonntagnachmittag mehr Aufregung als üblich. Grund: Die Polizei war da. Alarmiert hatten sie Spaziergänger, die auf einem Ablageplatz zwischen frischem Erdaushub auch menschliche Knochen und Reste synthetischer Kleidung ausmachen konnten. Das Erscheinen der Ordnungshüter zog natürlich schnell einige Schaulustige an, berichtet eine Polizeisprecherin, doch den Beamten sei schnell klar gewesen, dass wohl kein Verbrechen zu vermuten ist. Die Friedhofsverwaltung konnte übernehmen.