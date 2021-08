Friedhöfe in Neuss : Rasengräber für Menschen ohne Angehörige

Neuss Vom Ordnungsamt veranlasste Beisetzungen werden neu definiert. Denn fast täglich erreichen das Friedhofsamt Beschwerden wegen des Zustands der Gräber.

Gegenwärtige Probleme löst das nicht. Denn noch liegen in den Feldern dieser „Armenbegräbnisse“ Verstorbene ohne Angehörige neben solchen, von denen nach der Beisetzung noch Verwandte ausfindig gemacht werden konnten. Diese werden dann zur Erstattung der Kosten, mit denen die Stadt in Vorlage gegangen war, herangezogen, erwerben damit aber auch alle Rechte an dem Grab. Manche richten diese Reihengräber her und halten sie in Schuss, andere dagegen nicht – oder verlieren schnell das Interesse. Entsprechend unterschiedlich sind der Pflegezustand und das Erscheinungsbild der Gräber.