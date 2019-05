„Fridays for future“ in Neuss : Klimaschutz mobilisiert 400 junge Demonstranten

Klare Forderungen aber auch viele gute Vorsätze wurden am Freitag bei der Demonstration „Fridays for future“ laut. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss 400 Schüler und einige Erwachsene zogen am Freitag durch Neuss und beteiligten sich am weltweiten Klimastreik „Fridays for Future.“ Sie haben ganz konkrete Forderungen. Die richten sich nicht nur an die Politik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Berrischen

„Unsere Zukunft wird zerstört von Leuten, die diese Zukunft selber kaum noch erleben werden. Das wollen wir ändern!“: Kurz und prägnant erklärt Christoph (16), warum er und rund 400 weitere Schüler und einige Erwachsene am Freitag durch Neuss ziehen und sich damit am weltweiten Klimastreik „Fridays for Future“ beteiligen. Sie haben zudem ganz konkrete Forderungen, was sich wie ändern soll, und die richten sich nicht nur an die Politik.

„Wer wählen darf, sollte sich für eine Partei entscheiden, die sich stark für den Klimaschutz einsetzt“, fordert Katarina (17). Ähnlich sieht es Patrizia Voeltz (18): „Die Wähler sollten daran denken, dass sie mit ihrer Stimme für die jüngere Generation mitentscheiden und dass diese Generation viel länger mit dieser Entscheidung leben muss“, sagt sie.

Weitere Forderungen der Schüler: „Mehr auf die Mobilität schauen und öfters zum Fahrrad greifen.“ (Fabian, 16). „Den Fleischkonsum reduzieren.“ (Milan, 15). Und: „Uns ernst nehmen und uns unterstützen“, meint Christoph (15). Auch damit noch mehr Schüler mitmachen. „Von meinen Mitschülern haben viele von ihren Eltern eingeimpft bekommen, dass unser Protest nichts bringt. Deshalb gehen viele nicht mit“, klagt Mia (17).