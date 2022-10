Freunde der Heimat Grimlinghausen : Die Jubiläums-Hits gibt es bald auf CD

John Rausch musste 1993 mit der Hippe durch das Dorf ziehen. Das war Teil der Neubürgertaufe, der sich der Zugezogene unterziehen musste – und die fotografisch dokumentiert wurde. Bei der Jubiläumsgala erinnerte der heutige Vorsitzende der „Freunde der Heimat“ gerne an diese Episode. Foto: Andreas Woitschützke

Grimlinghausen Die „Freunde der Heimat“ feierten das 75-jährige Bestehen des Vereins. Dabei wurde die Idee einer Musikaufnahme geboren. Der Verkauf soll Starthilfe für eine neue Jugendgruppe geben.

Die „Freunde der Heimat“ feierten ihren 75. Geburtstag und sich selbst. Im Reuterhof traf sich am Freitag „dat Dörp“, der Nachwuchs stand an dem Abend bereits in der vierten Generation auf der Bühne. Die Gemeinschaft war auch für „Nicht-Hippelänger“ spürbar. In Neusser Mundart wird Grimlinghausen auch als „Hippelank“ bezeichnet.

Eröffnet wurde der Abend durch den Vorsitzenden John Rausch. Der erinnerte sich gerne an seine eigene Ankunft im Dorf im Jahr 1989. Er ging 1993 mit der Hippe durch das Dorf und auch das Bützchen für die Ziege, das zur Neubürgertaufe gehört, machte ihm nichts aus. Dass der Verein Zugezogene wie ihn in die Gemeinschaft am Rheinufer integriert, dafür wollte er auch persönlich Danke sagen.

Info Verein will Neubürger in das Dorf integrieren Name „Freunde der Heimat“ Mitgliederzahl etwa 500 Arbeitskreise Neben dem Arbeitskreis für Ortsgeschichte, Heimatkunde und Mundart organisiert ein anderer den närrischen Dorfabend. Vereinsziel Neu-Grimlinghauser sollen in die Dorfgemeinschaft integriert und die Entwicklung des Ortsteils begleitet werden.

Haupt-Moderatorinnen des Abends waren aber Eva-Maria Olszewski und deren Tochter Vera Olszewski-Fischer. Das Programm zeichnete sich durch einen Mix aus Musik, Wortbeiträgen und kleinen Talkrunden aus, ein guter Teil vorgetragen in Mundart. Für Zugereiste bedeutete das durchaus Konzentration, denn jede Mundart hat ihre Eigenheiten. Das Gedicht des ehemaligen Vorsitzenden Willi Könen „Hippelank, hück wulle mer dech loove“ sorgte für einen ersten Lerneffekt. Klare Botschaft wurde: es soll gefeiert werden.

Als die Hippelänger Boyband „Boschte vom Rhing“ angekündigt wurde, konnten die Musiker gleich mit einer Uraufführung aufwarten. In „Lang, lang ist‘s her“ verarbeiteten die drei Musiker ihre Erfahrungen in der Coronazeit und lieferten mit „Grimlinghusen min Dorp am Rhing“ ihre Liebeserklärung an den Heimatort ab. Einen Überblick über die Geschichte gaben die Dirk Markgraf, John Rausch und Marco Nikolai, die drei Grimlinghauser Urgesteine der Heimatfreunde verkörperten. Gegründet 1947, war die Vereinigung auf das Wohlwollen der Militärregierung angewiesen. Schon im ersten Jahr konnte eine Nikolausfeier realisiert werden. Das Networking im Ort brachte einiges hervor: Dorfabende, Kinderkarneval, Nikolausfeier, Seniorennachmittag und Neubürgertaufe gehören dazu.

Nach dem Krieg lebten rund 2500 Einwohner in Grimlinghausen, heute sind es mehr als 8000. Einige der „Neuen“ wurden ordentlich getauft. Mit der Ziege, dem Wappentier des Ortes, geht es dabei durch die Straßen – und ein Bützchen für das gerne streng riechende Tier ist Pflicht. Danach aber kann man sich mit Fug und Recht „Hippelänger“ nennen. Aufgeschrieben steht solches auch in einem Buch zur Ortsgeschichte, das der Verein ebenso veröffentlicht hat wie ein Liederbuch.

Mit den „Erftperlen“ kam mit Neele Fischer die vierte Generation auf die Bühne, denn sie ist Neele ist Urenkelin des ehemaligen Vorsitzenden Carl Meuter. Mit „Steh auf, mach laut“ sorgten sie für Stimmung im Saal.

In mehreren Talkrunden ging es auch um die vielen Erfahrungen, die die Helfer der Heimatfreunde gesammelt haben und ihre Wünsche für die Zukunft des Ortes. Stellvertretende für den Nachwuchs nannten Neele Fischer und Klara Markgraf die Gründung einer eigenen Jugendgruppe. Den Wunsch nahm Musiker Tim Kriete gleich auf. Er bot an, mit den Musikern des Abends die Lieder in einem Tonstudio aufzunehmen und das Ergebnis auf eigene Kosten auf eine CD zu bannen. Der Erlös solle dann für die Jugendarbeit eingesetzt werden.