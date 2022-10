Freunde der Heimat Grimlinghausen : 75 Jahre „Hippe, Hippe - mäh, mäh, mäh“

Grimlinghausen Die „Freunde der Heimat“ feiern Jubiläum. Sie verstehen sich als Heimatverein für Grimlinghausen, ohne dabei unkritisch zu sein. Aktuell fürchten sie um das Bürgerhaus Reuterhof, wo ihre Jubiläumsgala ausgerichtet wird.

Obwohl: Nur und rückhaltlos ihren Stadtteil zu loben, ist nicht der ausschließliche Zweck der Heimatfreunde und Inhalt ihrer Arbeit. Sie blicken auch durchaus kritisch auf ihren Ort und seine Probleme. Die Verkehrssituation auf der B9 als Ortsdurchfahrt haben sie schon mehrfach thematisiert, in der Vergangenheit auch das zu schnelle Wachstum Grimlinghauses kritisiert. Aktuell gilt ihre Sorge dem Fortbestand des „Reuterhof“, der als Bürgerhaus mit Saal das Veranstaltungszentrum im Dorf schlechthin ist. Gehen – wie Eva-Maria Olszewski gehört hat – dort zum Monatsende die Lichter aus, wäre zwar die Jubiläumsgala nicht gefährdet, wohl aber die Jahreshauptversammlung am 3. November, die Nikolausfeier am 3. Dezember und erst recht der närrische Dorfabend am 11. Februar. Dabei gibt es davon im kommenden Jahr – anders als noch vor Corona – nur noch einen einzigen.