Tipps für die Region : Lichtfestival, Kunst und Party – das Wochenende im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Wer etwas unternehmen möchte, hat dieses Wochenende im Rhein-Kreis die Qual der Wahl: Im Kulturraum Hombroich wird zur Vernissage geladen, in Kaarst wird gefeiert und der Park von Schloss Dyck leuchtet.

Die Kirmes in Neuss ist vorüber, das Neusser Bürger-Schützenfest endet am Samstag mit dem Krönungsball. Gleich danach wird in Grevenbroich Schützenfest gefeiert und auch ansonsten ist im Kreis einiges los. Ein Überblick.

Vernissage in Hombroich Das erste Septemberwochenende lockt traditionsgemäß zahlreiche Besucher in den Kulturraum Hombroich. Dort werden gleich zwei Ausstellungen eröffnet. Am Sonntag, 4. September, von 12 bis 17 Uhr, lädt die Langen Foundation zur Vernissage. Der in Berlin lebende französisch-schweizerische Künstler Julian Charrière sammelt seine Inspirationen bei Feldforschungen, die ihn zu Vulkanen, Gletschern oder Ölpalmenplantagen führen. Für die Ausstellung „Controlled Burn“ hat er einige Arbeiten extra angefertigt – die Schau soll inmitten der aktuellen Klima- und Energiekrise die dunkle Energie von Materialien hinterfragen. Besucher können im Anschluss weiter zum wenige Meter weit entfernten Schütte-Pavillon laufen: Dort stellt der Bildhauer Harald Klingelhöller unter dem Titel „Schnellfall erzählt“ aus.

Lichtfestival Schloss Dyck Wenn die Dämmerung einsetzt, kann ein leuchtender Spaziergang durch die Parkanlage von Schloss Dyck unternommen werden: An 14 Spielorten sind die Werke von renommierten europäischen und internationalen Lichtdesignern zu sehen: Mal mythisch, mal märchenhaft, mal realitätsnah präsentieren sich die verschiedenen Stationen rund um das Wasserschloss. Dabei kommen auch Klänge zum Einsatz. Das Lichtfestival kann bis zum 18. September, jeweils von 20 bis 24 Uhr besucht werden. Die Preise betragen für Erwachsene 16 Euro, ermäßigt 12 Euro, für Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren 3 Euro. Dabei kann zwischen zwei Einlass-Fenstern gewählt werden: 18 bis 20.30 Uhr oder 21 bis 23 Uhr. Fragen zum Ticketkauf beantwortet die Stiftung telefonisch unter 02182-824 222.

Kaarst Total An drei Tagen wird das Stadtfest Kaarst Total mit Oldtimern, Feuerwerk, Musik und Kinderprogramm gefeiert: Vier Bühnen bietet dabei ein musikalisches Programm, wobei die Veranstalter wert darauf legen, möglichst vielen regionalen Künstlern eine Bühne zu bieten: Eine Warm-up-Party gibt es am Freitag mit „Ötte & Soundconvoy“ sowie „Udomat und Panikgenossen.“ Am Samstag, 20 Uhr, rockt „Booster“ den Neumarkt, die Düsseldorfer Kultband „Der letzte Schrei“ spielt samstags gegen 19 Uhr , die ukrainische Band „Sunchild“ tritt am Samstag um 21.30 Uhr auf. Den Abschluss bildet gegen 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk, die „Kaarster Lichter. Einen Tag später ist nicht nur verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt – auf dem Kirchplatz können auch Oldtimer bestaunt werden. Zur Abschlussparty am Sonntag spielen Mirage, die Krefelder Band Sick’s Pack und „In Beetween.“ Das Programm gibt es unter

Theaterfest in Neuss Öffentliche Proben, eine Kostümversteigerung, Livemusik, Spielplanpräsentation, ein Tanzkurs und ein Programm für Kinder: Das Rheinische Landestheater lädt für Sonntag, 4. September, 14 Uhr bis maximal 21 Uhr zu seinem Theaterfest ein. Alle Interessierten können vorbeischauen.

Schützenfest in Grevenbroich Fahnen und Girlanden schmücken die Innenstadt: Am Freitag, 3. September, öffnet der Kirmesplatz um 17 Uhr – die Schützen starten ihr Programm am Samstag, 4. September, um 11 Uhr mit einem Platzkonzert auf dem Markt. Um 20.15 Uhr zieht sich der Fackelzug, der bunte Lindwurm in Bewegung. Vom Bahnhof aus geht es durch die Stadt. Im Festzelt klingt der Abend aus, ehe am Sonntag um 14.30 Uhr der große Festzug beginnt.

Weitere Ausstellungen in Neuss Am Sonntag, 4. September, 17 Uhr wird im Kunstraum Neuss, Deutsche Straße 2, die Ausstellung „Circling Colour Worlds“ von der Düsseldorf Akademiestudentin Ewa Jaczynska eröffnet. Es gibt eine Einführung von Patrick Schad. Auch die Kunstinitiative „Wurzeln und Flügel“ lädt für Sonntag von 12 bis 17 Uhr zur Vernissage. Gezeigt werden Arbeiten von Künstlerpaaren auf Schloss Reuschenberg.

Kindertheater Im Theater am Schlachthof feiert am Sonntag, 4. September, 15 Uhr, eine moderne Version von Rapunzel Premiere. Rapunzels gesamte Welt ist der Turm, in dem sie lebt. Die Welt draußen soll angeblich böse sein. Doch dem fröhlichen Mädchen fällt es immer schwerer, das zu glauben. Als dann noch ein arroganter Prinz auftaucht, wird ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Doch retten lassen, dass will sie sich von ihm nicht - vielmehr ist sie es, die ihn rettet...

Kabarett In der Kulturhalle Dormagen tritt am Freitag, 2. September, 20 Uhr Robert Griess mit seinem Programm „Apocalypso, Baby! – Jetzt fängt der Spass erst richtig an“ auf. Karten können unter dormagen.reservix.de/events bestellt werden. Sie kosten 22,45 Euro im Vorverkauf oder 25 Euro an der Abendkasse (so lange der Vorrat reicht).

