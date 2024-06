25 Jahre Freiwilligenzentrale Neuss „Ehrenamt bleibt extrem wichtig“

Hieran knüpfte Gaby Lambertz an und berichtete aus der täglichen Arbeit mit Ehrenamtlichen: „In der Koordination braucht das Erstgespräch viel Zeit. Der Austausch ist wichtig, Veränderungen müssen beobachtet werden. Die Ehrenamtlichen sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein.“ Susanne Benary unterstrich, dass der Stadt Neuss das Ehrenamt am Herzen liegt: „Es gibt die Ehrenamts-Beauftragte der Stadt, und es gibt den Ehrenamts-Preis.“ Auch die Netzwerke funktionierten und seien weiter auszubauen. Wolfgang Richter unterstrich das Bestreben der Berater, einen guten Match zwischen Ehrenamt-Suchenden und Ehrenamt-Organisationen hinzubekommen. Der Ehrenamtliche der FWZ Neuss sprach an, dass es mehr Rückmeldungen von den Einrichtungen bedarft, wie der konkrete Bedarf aussieht und welche Erfahrungen die Einrichtungen mit den vermittelten Interessenten machen. All diese Aspekte wurden in den Workshops reflektiert. Der intensive Austausch in Kleingruppen generierte ein Füllhorn an Erkenntnissen. Zum Beispiel, dass sich Ehrenamtliche verstärkt für Projekte interessieren und Gremienarbeit als weniger interessant empfinden.