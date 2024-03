Geschichte einer Neusserin zum Frauentag Vom Flüchtlingskind zur Integrationshelferin

Der Internationale Frauentag ist ein Tag, an dem die Errungenschaften von Frauen gefeiert werden: Seien es die Erfolge im Kampf für mehr Gleichberechtigung, wissenschaftliche Fortschritte oder kulturelle Leistungen. Doch neben großen Taten, welche die Geschichte maßgeblich beeinflusst haben, sind es auch die vermeintlich kleinen Beiträge von Frauen, die am Frauentag mehr Beachtung finden sollen. Wie zum Beispiel die Arbeit von Verena Ihsane-Montazem. Die 53-jährige Neusserin unterstützt geflüchtete Kinder bei ihrer Integration in den Schulalltag und darüber hinaus. Welche Herausforderungen damit verbunden sind, weiß sie selber nämlich nur zu gut.