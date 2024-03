Neusser Chemikerin zum Frauentag „Gleichberechtigung geht uns alle etwas an“

Doch das war nicht immer so: „In meiner Schulzeit und an der Universität gab es leider nicht viele weibliche Vorbilder“, erinnert sich die Chemikerin. Der naturwissenschaftliche Bereich, bestehend aus den Fächern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (kurz MINT) wird Tegeder zufolge immer noch sehr stark von Männern dominiert – zu Unrecht, denn sie bezweifelt, dass natürliche Vorlieben oder Talent dabei eine Rolle spiele. „Im MINT-Bereich kommt es nicht nur auf logisches Denken und ein gutes technisches Verständnis an, sondern auch auf Kreativität und soziale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen“, berichtet die Neusser Chemikerin. Auch sie selbst wollte schon in jungen Jahren verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und fand die Antworten auf ihre Fragen in den Naturwissenschaften.