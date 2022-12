Frauenfrage im Neusser Schützenverein Linke sucht das Gespräch mit den Schützen

Die Partei „Die Linke“ ist offensichtlich in Erklärungsnot. Um nicht als Scharfmacher in der aktuellen Debatte über die Mitwirkungsmöglichkeiten von Frauen im Neusser Bürger-Schützen-Verein wahrgenommen zu werden, will der Kreisvorstand um den Parteisprecher Falk vom Dorff von sich aus das Gespräch mit Schützenpräsident Martin Flecken suchen. Das kündigte die Partei mit einer Pressemitteilung an. „Wir führen keinen ideologischen Krieg gegen die Neusser Schützen“, betonen vom Dorff, seine Sprecherkollegin Monika Zimmermann sowie Judith Kauff und Steffen Gremmler als Doppelspitze der Linken in Neuss.