Bürger-Schützen-Verein Neuss Entscheidung über Satzung fällt im Juni

Die Satzungskommission des Neusser Bürger-Schützen-Vereins hat geliefert, jetzt haben die aktiven Schützen das Wort. Am Sonntag, 16. Juni, sollen sie in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung unter anderem darüber entscheiden, welche Rolle künftig Frauen im Verein ausfüllen sollen. Der finale Vorschlag der Satzungskommission zur Reform wird ab 16 Uhr in der Stadthalle diskutiert. Der späte Termin hängt auch damit zusammen, dass der ursprünglich anvisierte Vormittagstermin mit einer bereits angesetzten Chargiertenversammlung der Jäger kollidieren würde. Jägermajor René Matzner will am kommenden Sonntag (10.) mit seinen Zugführern darüber beraten, ob die Jäger den Beginn der Juni-Sitzung etwas weiter Richtung Mittag schieben, damit die Pause zwischen beiden Versammlungen nicht zu groß wird und die Jäger, so Matzner, ganz gemütlich vom Marienhaus zur Stadthalle ziehen können. Kostenpflichtiger Inhalt Der Entwurf für ein überarbeitetes Regelwerk des Stammvereins, der dann ab 16 Uhr behandelt wird, wurde von einer Kommissin in rund einjähriger Zusammenarbeit entwickelt. Er ist öffentlich für alle Interessierten im Internet unter im Internet unter https://www.schuetzenfest-neuss.com einsehbar. Das NBSV-Komitee ruft die Mitglieder zur möglichst zahlreichen Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts auf.