Überfall in Neuss - Bitte um Hinweise : Junge Frau belästigt und verprügelt

Überfall in Neuss - Bitte um Hinweise

Neuss Am Freitag wurden eine 24-Jährige und ihre Freundin Opfer eines Überfalls durch zwei unbekannte Männer. Auf eine Belästigung folgte ein körperlicher Angriff. Eine junge Frau musste verletzt ins Krankenhaus.

Am Freitag, 01. Juli, zeigte eine 24-Jährige bei der Polizei an, in der vorangegangenen Nacht, um kurz vor Mitternacht, Opfer eines körperlichen Übergriffs durch zwei unbekannte Männer geworden zu sein.