Kommunalwahl 2020 in Neuss : Mit Frank Wolters jetzt sechs Bewerber um Bürgermeisterkandidatur der CDU

Neuss Frank Wolters, bis Anfang 2017 Wirtschaftsförderer der Stadt Neuss, möchte CDU-Bürgermeisterkandidat werden. Der CDU-Parteivorsitzende Jürgen Brautmeier spricht von einer seriösen Bewerbung.

Am 30. September sollen die CDU-Mitglieder in Urwahl darüber entscheiden, wer Bürgermeister Reiner Breuer bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr entgegentreten soll. Anfang vergangener Woche hatten Ruth Sternemann-Böcking und Markus Kuhl ihren Hut in den Ring geworfen und die Zahl der Bewerber auf fünf erhöht, am Kirmessamstag legte Frank Wolters nach. Er habe sich lange mit dem Thema beschäftigt, sagt der 51-Jährige, und auch die Entwicklungen in der Neusser CDU interessiert verfolgt. In dieser Zeit seien Parteifreunde aus Neuss - auch aus dem Umfeld des Vorstandes - an ihn mit der Bitte herangetreten, sich zur Kandidatur zu entschließen, sagt Wolters. Das tat er am Samstag und bot Jürgen Brautmeier schriftlich seine Bewerbung an. In dem Schreiben bat Wolters den Vorsitzenden auch um ein persönliches Gespräch, um ihm seine inhaltlichen Vorstellungen darlegen zu können.