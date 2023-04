„Fraktion jetzt“ und „UWG/Aktiv“ in Neuss Neue politische Konstellation im Rat

Zwei Kleine sind zusammen nicht mehr ganz so klein. Diese mathematische Gleichung gilt auch in der Politik. Aufgehen soll sie in der Ratssitzung am kommenden Freitag (28.), in der erstmals die vierköpfige „Fraktion jetzt“ und das Duo von „UWG/Aktiv“ gemeinsam einen Antrag zur Abstimmung stellen. Thema: Abschaffung der kostenfreien Straßen-Bahn in der City.