„Fraktion Jetzt“ in Neuss Hochhaus im Hammfeld besser vorstellbar

Die vierköpfige „Fraktion jetzt" im Stadtrat begrüßt die Entscheidung des Gestaltungsbeirates und dessen Vorbehalte gegenüber den Plänen für ein Hochhaus an der Zollstraße. Das würde ein niederländischer Investor gerne mit neun bis elf Etagen bauen, kann den Beirat als Beratergremium aber bislang nicht überzeugen. Eine weitere Chance erhält der Bauherr am 16. November – wenn er denn der Einladung des Beirates noch folgt. „Wir hatten uns schon frühzeitig im Planungsausschuss kritisch zu diesem Hochhaus geäußert, weil der Bau hier nicht maßstäblich ist", fasst die Stadtverordnete Ingeborg Arndt die Haltung der Fraktion zusammen. „Völlig unvorstellbar", nennt der Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht das Vorhaben. Der Park würde verschattet und die umliegenden Gebäude „geradezu erschlagen von diesem Bauwerk". Er regt an, dem Investor dieses Projekt für die angedachte Wohnbauplanung im Hammfeld schmackhaft zu machen. „Da passt der Tower viel besser hin und findet auch die Zustimmung der Politik", ist sich Klinkicht sicher, der hofft, dass die Pläne am Zolltor endgültig vom Tisch sind.